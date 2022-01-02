В низці регіонів України з січня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n165226-mokryy-snig-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-na-3-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 3 січня буде з опадами у більшості регіонів.

Про це повідомляє Gismeteo.

Так, вночі у північних, центральних та східних областях очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях очікується значний сніг, хуртовини, а в південних та західних областях місцями можливі невеликі опади.

Вдень у більшості областей йтиме невеликий дощ.

Також очікуються пориви західного вітру 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме −1…−6° (на сході країни −9…−14°, на заході 0…+5°), вдень — +3…8° (на Прикарпатті +10…+12°).

Погода в Києві буде похмурою, вночі очікується мокрий сніг з дощем, вдень — дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −2…−4°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде похмурою. Вночі можливі невеликі опади, вдень — дощ. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°, вдень — +6…+8°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −2…−4°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою, вночі очікується сніг, вдень — мокрий сніг з дощем. Синоптики прогнозують температуру повітря −10…−12° вночі та +2…+4° вдень. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 3 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo