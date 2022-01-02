В ряде регионов Украины с января осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 3 января будет с осадками в большинстве регионов.

Об этом сообщает Gismeteo.

Так, ночью в северных, центральных и восточных областях ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололед. В Черниговской, Сумской и Полтавской областях ожидается снег, метели, а в южных и западных областях местами возможны небольшие осадки.

Днем в большинстве областей будет идти небольшой дождь.

Также ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять −1…−6° (на востоке страны −9…−14°, на западе 0…+5°), днем — +3…8° (на Прикарпатье +10 …+12°).

Погода в Киеве будет пасмурной, ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем — дождь. Столбики термометров ночью опустятся до −2…−4°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной. Ночью возможны грозы, днем — дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+5°, днем — +6…+8°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −2…−4°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной, ночью ожидается снег, днем — мокрый снег с дождем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −10…−12° ночью и +2…+4° днем. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo