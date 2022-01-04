https://racurs.ua/ua/n165275-prolisky-posered-zymy-rozcvily-na-zakarpatti-foto.html

Ракурс

На Закарпатті серед січня розцвіли проліски — весняні квіти з’явилися через раптове потепління після снігів.

Проліски «прокинулися» у Сваляві. Про це у Facebook розповів Jozsef Molnar і опублікував фото квітів.

А це в Сваляві! З Новим роком, — підписав знімок автор.

Користувачі мережі порівняли дану подію з сюжетом відомої казки.