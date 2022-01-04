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Ракурс

Проліски посеред зими розцвіли на Закарпатті (ФОТО)

4 січ 2022, 12:22
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На Закарпатті серед січня розцвіли проліски — весняні квіти з’явилися через раптове потепління після снігів.

Проліски «прокинулися» у Сваляві. Про це у Facebook розповів Jozsef Molnar і опублікував фото квітів.

Проліски. Фото: Facebook

А це в Сваляві! З Новим роком, — підписав знімок автор.

Користувачі мережі порівняли дану подію з сюжетом відомої казки.

Реакція соцмереж. Фото: Facebook


«Природа в календар не заглядає, діє за обставинами. Як казка про 12 місяців», «Світ перевернувся», «Хто б міг подумати, що казка стане дійсністю! Диво дивовижне!», — пишуть у соцмережах.

Джерело: Ракурс


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