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Проліски посеред зими розцвіли на Закарпатті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165275-prolisky-posered-zymy-rozcvily-na-zakarpatti-foto.htmlРакурс
На Закарпатті серед січня розцвіли проліски — весняні квіти з’явилися через раптове потепління після снігів.
Проліски «прокинулися» у Сваляві. Про це у Facebook розповів Jozsef Molnar і опублікував фото квітів.
А це в Сваляві! З Новим роком, — підписав знімок автор.
Користувачі мережі порівняли дану подію з сюжетом відомої казки.
«Природа в календар не заглядає, діє за обставинами. Як казка про 12 місяців», «Світ перевернувся», «Хто б міг подумати, що казка стане дійсністю! Диво дивовижне!», — пишуть у соцмережах.
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