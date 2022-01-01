Тисячі ялинок в Одесі викинули на смітник. Фото: «Думська»

https://racurs.ua/ua/n165211-tysyachi-neprodanyh-yalynok-v-odesi-vykynuly-posered-vulyc-foto.html

Ракурс

Продавці ялинок в Одесі кинули на вулицях тисячі непроданих хвойних дерев.

Підприємці знехтували вимогами міської влади відвести ялинки в місця централізованого збору й залишили дерева на тротуарах, де їх і продавали. Про це 1 січня повідомляє «Думська» із посиланням на директора житлово-комунального сервісу «Хмельницький» Олександра Новицького.

Вранці 1 січня завжди сумно бачити непродані новорічні дерева… Вивозимо в промислових масштабах, — розповів він.

Зазначається, що такі «ялинкові звалища» виявили у Приморському і Суворовському районах. Комунальники вантажними автомобілями вивозять їх на пункти збору, де дерева перетворюють на добрива. У Департаменті міського господарства Одеси підрахували, що продавці кинули на вулицях понад 5 тис. ялинок.

Нагадаємо, станом на листопад 2021 року програму президента України Володимира Зеленського «Зелена країна», яка передбачає висадку мільярда дерев, із червня 2021 року виконали на 3,54% — вдалося висадити 35 млн 439 тис. 417 дерев.

Джерело: «Думська»