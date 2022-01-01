Harley-Davidson «схрестили» з причепом для фури. Фото: Wheels Through Time

https://racurs.ua/ua/n165210-harley-davidson-shrestyly-z-prychepom-dlya-fury-scho-z-cogo-vyyshlo-video.html

Ракурс

Унікальний транспортний засіб створив ентузіаст зі Сполучених Штатів Америки.

Мотоцикл Harley-Davidson, трицикл, тягач та будинок на колесах «схрестив» житель Монтани Кенні Кілпатрік. Над створенням дев’ятиколісного транспорту на колесах він витратив майже 10 років. Його розробку під назвою KennyBilt помістили до музею Wheels Through Time, колекція якого налічує 375 рідкісних мотоциклів. Про це повідомляє Opera News.

Зазначається, що американець почав працювати над проектом після того, як отримав дозвіл та фінансову підтримку компанії Harley-Davidson. Фірма дозволила винахіднику використовувати логотип та колірні схеми компанії. Також чоловікові безкоштовно надали необхідні запчастини, включаючи двигун. Маса мотоцикла-тягача та дому на колесах становила 1,8 т.

За словами засновника музею Wheels Through Time Дейла Уолкслера, цей транспортний засіб знайшли покинутим, він простояв 10 років. Після смерті Кілпатріка його вдова запропонувала музею забрати KennyBilt. Відвідувачі музею зможуть побачити цей транспорт у квітні 2022 року.

Нагадаємо, у квітні 2021 року компанія Suzuki представила двомісний електричний спорткар Misano, розроблений студентами Європейського інституту дизайну. Цей концепт має цілком автомобільний кузов та мотоциклетне розміщення сидінь одне за одним.

Джерело: Opera News