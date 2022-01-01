Смолоскипна хода в Києві. Фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n165209-smoloskypnyy-marsh-bandery-vidbuvsya-u-kyievi-foto.html

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Смолоскипна хода до дня народження керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери відбулася в Києві.

Центром Києва пройшли тисячі людей, які вшанували 113-й день народження провідника ОУН. Активісти розпочали марш з парку Шевченка, а завершили біля Офісу президента. Транслювали захід українські ЗМІ.

У колоні йшли не лише учасники акції, але й священнослужителі Православної церкви України. Люди тримали смолоскипи, українські та червоно-чорні прапори, портрети провідників національно-визвольних змагань.

Активісти вигукували патріотичні гасла, співали всесвітньовідому пісню про президента країни-агресора Володимира Путіна й та хіт «Батько наш Бандера». Колону супроводжувала поліція.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року відзначається 113-а річниця з дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. У багатьох українських містах провели традиційні смолоскипні ходи.