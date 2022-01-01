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Ракурс
Факельное шествие в Киеве. Фото: PavlovskyNews

Факельный марш Бандеры состоялся в Киеве (ФОТО)

1 янв 2022, 20:04
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Факельное шествие ко дню рождения руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры состоялось в Киеве.

Центром Киева прошли тысячи людей, которые почтили 113-й день рождения проводника ОУН. Активисты начали марш из парка Шевченко, а завершили возле Офису президента. Транслировали мероприятие украинские СМИ.

В колонне шли не только участники акции, но и священнослужители Православной церкви Украины. Люди держали факелы, украинские и красно-черные флаги, портреты проводников национально-освободительной борьбы.

Активисты выкрикивали патриотические лозунги, пели всемирно известную песню о президенте страны-агрессора Владимире Путине и хит «Батько наш Бандера». Колонну сопровождала полиция.

Факельное шествие в Киеве. Фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк

Факельное шествие в Киеве. Фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк

Факельное шествие в Киеве. Фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк

Факельное шествие в Киеве. Фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк

Факельное шествие в Киеве. Фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк

Факельное шествие в Киеве. Фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк


Факельное шествие в Киеве. Фото: Дмитрий Ларин, Дмитрий Хилюк

Напомним, 1 января 2022 года отмечается 113-я годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Во многих украинских городах провели традиционные факельные шествия.

Источник: Ракурс


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