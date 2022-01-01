Бумажный аккумулятор для одноразовых смартфонов разработали ученые

Бумажный аккумулятор для одноразовых смартфонов. Фото: NTU

https://racurs.ua/n165208-bumajnyy-akkumulyator-dlya-odnorazovyh-smartfonov-razrabotali-uchenye.html

Ракурс

Аккумулятор для носимой электроники из полностью бумажной основы разработали ученые.

Основой для батареи стала целлюлозная бумага, усиленная гидрогелем. Она служит разделителем между анодом и катодом, которые нанесены методом трафаретной печати на противоположных сторонах листа. Токопроводящие чернила, используемые для печати анода, состоят в основном из цинка и технического углерода, а для катодных используются марганец и никель. Об этом сообщается на сайте Сингапурского технологического университета Наньян.

Авторы разработки утверждают, что после печати аккумулятор погружают в раствор электролита, после чего на оба электрода наносится тонкий слой золота для увеличения их проводимости. Готовое изделие имеет толщину примерно 0,4 мм. При этом батарея полностью разлагается в почве в течение месяца.

По словам ученых, опытный образец размером 4 на 4 см во время эксперимента смог аж 45 минут питать небольшой электровентилятор. Также батарея работала даже тогда, когда ее сгибали, перекручивали и разрезали. Инженеры говорят, что в перспективе этот аккумулятор можно будет использовать для создания различных умных тканей и гибких электронных устройств.

Напомним, в США разработали шестиколесный внедорожник на солнечных батареях. Транспортное средство может заряжаться от солнечного света за счет огромной панели на крыше.

Источник: 4PDA