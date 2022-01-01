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Ракурс
Паперовий акумулятор для одноразових смартфонів. Фото: NTU

Паперовий акумулятор для одноразових смартфонів розробили вчені

1 січ 2022, 19:30
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Акумулятор для носимої електроніки з повністю паперової основи розробили науковці.

Основою для батареї став целюлозний папір, посилений гідрогелем. Вона служить роздільником між анодом і катодом, які нанесені методом трафаретного друку на протилежних сторонах листа. Струмопровідні чорнила, що використовуються для друку анода, складаються в основному з цинку і технічного вуглецю, а для катодних використовуються марганець і нікель. Про це повідомляється на сайті Сінгапурського технологічного університету Наньян.

Автори розробки стверджують, що після друку акумулятор занурюють у розчин електроліту, після чого на обидва електроди наноситься тонкий шар золота для збільшення їх провідності. Готовий виріб має товщину приблизно 0,4 мм. При цьому батарея повністю розкладається в ґрунті упродовж місяця.

За словами науковців, дослідний зразок розміром 4 на 4 см під час експерименту зміг аж 45 хвилин живити невеликий електровентилятор. Також батарея працювала навіть тоді, коли її згинали, перекручували та розрізали. Інженери кажуть, що у перспективі цей акумулятор можна буде використовувати для створення різних розумних тканин і гнучких електронних пристроїв.

Паперовий акумулятор для одноразових смартфонів. Фото: NTU


Нагадаємо, у США розробили шестиколісний позашляховик на сонячних батареях. Транспортний засіб може заряджатися від сонячного світла за рахунок величезної панелі на даху.

Джерело: 4PDA

Джерело: Ракурс


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