Безпечно отримувати водень у великих кількостях навчилися у Японії

Японські вчені отримали рекордну кількістю водню з води, фото: NHK

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Японським вченим вдалося безпечно отримати водень високої чистоти з води під час безпрецедентно великомасштабного експерименту з використання фотокаталізатора.

Фотокаталізатор викликає і прискорює розщеплення води на водень і кисень, поглинаючи сонячне світло, повідомляє телеканал NHK.

У межах цього експерименту група учених з Токійського університету, університету Сінсю та інших інститутів задіяла розташований під відкритим небом комплекс реакторів на сонячних батареях площею 100 кв. метрів, які були покриті фотокаталізатором.

За словами дослідників, їм вдалося безпечно отримати понад 70% генерованого водню з частотою 94%.

Дослідники наголошують, що це перший випадок, коли водень збирали з води в такому масштабному експерименті. Наступним кроком учених стане розробка нової речовини, здатної більш ефективно відновлювати водень.

Учені зазначають, що тепер, після розробки системи безпечного видобутку водню, вони намагатимуться якомога швидше застосувати цю технологію на практиці, щоб великі обсяги газу могли поставлятися за низькими цінами.

На відміну від викопного палива, при спалюванні водень не виділяє вуглекислий газ. Тому цей газ вважається ключем до досягнення «світу без вуглецю».

Нагадаємо, провідні компанії газової інфраструктури чотирьох країн Європи нещодавно представили «Центрально-Європейський водневий коридор», покликаний постачати водень з України до споживачів у Євросоюзі.

Джерело: NHK