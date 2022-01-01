Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n165207-kancler-frg-v-novogodnem-obraschenii-govoril-ob-ukraine-podrobnosti.html

Ракурс

Угроза эскалации ситуации вокруг Украины является новой проблемой для Европы.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом новогоднем обращении упомянул об Украине и заявил о новых вызовах в связи с возможной эскалацией. Глава правительства ФРГ заявил, что выступает за суверенную и единую сильную Европу. Об этом сообщает Spiegel.

Шольц отметил, что для безопасности в Европе незаменимо трансатлантическое сотрудничество. Он призвал страны сотрудничать для создания «суверенной, сильной Европы».

Что касается Украины, мы сталкиваемся на сегодня с новыми вызовами. Нерушимость границ — большая ценность, она не подлежит обсуждению. Наша цель-суверенная, сильная Европа-Европа, которая живет по общим ценностям мира, правовой государственности и демократии, — отметил он.



Напомним, 30 декабря президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Американский лидер пригрозил российскому коллеге жесткими санкциями и усилением помощи Украине, если Россия начнет новую агрессию. Байден вновь призвал Москву к деэскалации конфликта.

Источник: Spiegel