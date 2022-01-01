Канцлер ФРН Олаф Шольц. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n165207-kancler-frn-u-novorichnomu-zvernenni-govoryv-pro-ukrayinu-podrobyci.html

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Загроза ескалації ситуації навколо України є новою проблемою для Європи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому новорічному зверненні згадав про Україну та заявив про нові виклики у зв’язку з можливою ескалацією. Глава уряду ФРН заявив, що виступає за суверенну та єдину сильну Європу. Про це повідомляє Spiegel.

Шольц зазначив, що для безпеки в Європі незамінною є трансатлантична співпраця. Він закликав країни співпрацювати для створення «суверенної, сильної Європи».

Щодо України, ми стикаємося на сьогодні з новими викликами. Непорушність кордонів — велика цінність, вона не підлягає обговоренню. Наша мета — суверенна, сильна Європа — Європа, яка живе за спільними цінностями світу, правової державності та демократії, — зазначив він.



Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову із главою РФ Володимиром Путіним. Американський лідер пригрозив російському колезі жорсткими санкціями та посиленням допомоги Україні, якщо Росія розпочне нову агресію. Байден знову закликав Москву до деескалації конфлікту.

Джерело: Spiegel