Нову дату завершення COVID-пандемії назвали вчені. Фото: РІА Новини

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Штам «Омікрон» може бути останньою мутацією коронавірусної інфекції COVID-19.

Хвиля заражень новим різновидом ковіду може спасти вже до 20 лютого. Такі терміни закінчення пандемії передбачив професор Університету Аристотеля в Салоніках Демосфен Саріянніс, який проаналізував математичну модель. Про це повідомляє портал Newsbeast.

За словами дослідника, в Греції висхідна тенденція заражень триватиме до 20−22 січня. Фахівець припускає, що вже до 20 лютого 2022 року кількість нових заражень піде на спад. Саріянніс вважає, що на той час велика кількість людей матиме імунітет до коронавірусу, що означитиме кінець пандемії.

При цьому науковець зазначає, що людству ще рано радіти й розслаблятися навіть у тому випадку, якщо «Омікрон» виявиться останньою мутацією хвороби COVID-19.

Нагадаємо, ще до появи штаму «Омікрон» вчені науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій Великої Британії дійшли висновку, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 триватиме ще до 2026 року.

Джерело: Newsbeast