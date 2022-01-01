Новую дату завершения COVID-пандемии назвали ученые. Фото: РИА Новости

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Штамм «Омикрон» может быть последней мутацией коронавирусной инфекции COVID-19.

Волна заражений новой разновидностью ковида может спасть уже к 20 февраля. Такие сроки окончания пандемии предсказал профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис, который проанализировал математическую модель. Об этом сообщает портал Newsbeast.

По словам исследователя, в Греции восходящая тенденция заражений продлится до 20−22 января. Специалист предполагает, что уже к 20 февраля 2022 года количество новых заражений пойдет на спад. Сарияннис считает, что в то время большое количество людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, что будет означать конец пандемии.

При этом ученый отмечает, что человечеству еще рано радоваться и расслабляться даже в том случае, если «Омикрон» оказаться последней мутацией болезни COVID-19.

Напомним, еще до появления штамма «Омикрон» ученые научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании пришли к выводу, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится еще до 2026 года.

Источник: Newsbeast