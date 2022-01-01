Harley-Davidson «скрестили» с прицепом для фуры. Фото: Wheels Through Time

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Ракурс

Уникальное транспортное средство создал энтузиаст из Соединенных Штатов Америки.

Мотоцикл Harley-Davidson, трицикл, тягач и дом на колесах «скрестил» житель Монтаны Кенни Килпатрик. На создание девятиколесного транспорта на колесах он потратил почти 10 лет. Его разработку под названием KennyBilt поместили в музей Wheels Through Time, коллекция которого насчитывает 375 редчайших мотоциклов. Об этом сообщает Opera News.

Отмечается, что американец начал работать над проектом после того, как получил разрешение и финансовую поддержку компании Harley-Davidson. Фирма разрешила изобретателю использовать логотип и цветовые схемы компании. Также мужчине бесплатно предоставили необходимые запчасти, включая двигатель. Масса мотоцикла-тягача и дома на колесах составляла 1,8 т.

По словам основателя музея Wheels Through Time Дейла Уолкслера, этот транспортное средство нашли заброшенным, он простоял 10 лет. После смерти Килпатрика его вдова предложила музею забрать KennyBilt. Посетители музея смогут увидеть этот транспорт в апреле 2022 года.

Напомним, в апреле 2021 года компания Suzuki представила двухместный электрический спорткар Misano, разработанный студентами Европейского института дизайна. Этот концепт имеет полностью автомобильный кузов и мотоциклетное размещение сидений одно за другим.

Источник: Opera News