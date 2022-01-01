Тысячи елок в Одессе выбросили на помойку. Фото: «Думская»

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Продавцы елок в Одессе бросили на улицах тысячи непроданных хвойных деревьев.

Предприниматели пренебрегли требованиями городских властей отвести елки в места централизованного сбора и оставили деревья на тротуарах, где их и продавали. Об этом 1 января сообщает «Думская» со ссылкой на директора жилищно-коммунального сервиса «Хмельницкий» Александра Новицкого.

Утром 1 января всегда грустно видеть непроданные новогодние деревья… Вывозим в промышленных масштабах, — рассказал он.

Отмечается, что такие «елочные свалки» обнаружили в Приморском и Суворовском районах. Коммунальщики грузовыми автомобилями вывозят их на пункты сбора, где деревья превращают в удобрения. В Департаменте городского хозяйства Одессы подсчитали, что продавцы бросили на улицах более 5 тыс. елок.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2021 года программу президента Украины Владимира Зеленского «Зеленая страна», которая предусматривает высадку миллиарда деревьев, с июня 2021 года выполнили на 3,54% — удалось высадить 35 млн 439 тыс. 417 деревьев.

Источник: «Думская»