НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165278-putin-ne-maie-buty-shveycarom-eks-gensek-nato-pro-vidkryttya-dverey-dlya-ukrayiny.html

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Україна в НАТО може опинитися лише за власною волею і волею членів Альянсу. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що США чи НАТО в жодному разі не повинні давати Росії обіцянок щодо подальшого нерозширення.

Він нагадав, що у 2008 році НАТО пообіцяло Грузії та Україні місце за столом. Таку заяву він зробив в інтерв’ю Politico.

НАТО не може мати політику відкритих дверей щодо розширення, в якій вона продовжує дозволяти Путіну виконувати роль швейцара, — сказав Расмуссен.

Він закликав припинити фактичне вето російського лідера Володимира Путіна на євроатлантичні прагнення України та Грузії. Також екс-генсек нагадав, що Росія підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, в якій йдеться про те, що невід'ємне право кожної держави-учасниці — вільно обирати або змінювати свої плани безпеки, включаючи договори про спілки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, речниця російського Міністерства закордонних справ (МЗС) виступила зі звинуваченнями на адресу України і держав-партнерів. Вона назвала українського президента Володимира Зеленського «загрозою для України», і додала, що «Київ розстрілюватиме українців зі зброї НАТО».

Джерело: Politico