НАТО проведе екстрене засідання з приводу України

https://racurs.ua/ua/n165286-nato-provede-ekstrene-zasidannya-z-pryvodu-ukrayiny.html

Ракурс

Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової сили Росії біля кордонів з Україною.

Як повідомила 4 січня прес-служба НАТО, засідання пройде у віртуальному форматі. Його скликають на п’ятницю, 7 січня.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга, — йдеться у повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав його знизити напруженість ситуації поблизу України. Байден попередив його про готовність Вашингтона та його союзників вжити рішучих заходів у разі нападу Росії на Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністри закордонних справ «Бухарестської дев’ятки» 3 січня обговорили дестабілізуюче нарощування військової могутності РФ вздовж українського кордону. Вони визнали необхідність єдиної, відкритої та рішучої позиції НАТО для колективної оборони союзників.

«Ракурс» повідомляв про різку заяву колишного очільника НАТО.

Україна в НАТО може опинитися лише за власною волею і волею членів Альянсу, — повідомив екс- генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Він вважає, що США чи НАТО в жодному разі не повинні давати Росії обіцянок щодо подальшого нерозширення Альянсу.