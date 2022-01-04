Українка, яка народила доньку в 66 років, отримала позов до суду

https://racurs.ua/ua/n165285-ukrayinka-yaka-narodyla-donku-v-66-rokiv-otrymala-pozov-do-sudu.html

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Найстарша породілля України Валентина Підвербна отримала позов від харків’янки, яка зараз проживає в Ізраїлі.

Гроші на штучне запліднення жінка збирала багато років, торгуючи на вулиці бакалійними товарами. Оксана Спектор підозрює, що для запліднення Підвербної використали саме її яйцеклітину, пише «Укрінформ».

Яйцеклітини вона не продавала, а здала на зберігання. Дозволу на їхнє використання ніхто нікому не надавав. Тому і виник спір, — пояснив адвокат.

Позивачка просить визнати її матір’ю неповнолітньої дитини, яка народилася в Чернігові та внести відповідні зміни в актовий запис про її народження.

Від суду жінка вимагатиме проведення ДНК-експертизи. Якщо результат не підтвердить її біологічне материнство, свій позов Спектор відкличе. Якщо ж ДНК-тест буде позитивним, то подальшу долю дитини вирішуватимуть у судовому порядку.

Початок розгляду справи по суті призначений на 12 січня. Втім, за інформацією адвоката, засідання можуть перенести.

Нагадаємо, здорову дівчинку 66-річна жителька Чернігова Валентина Підвербна народила шляхом кесаревого розтину 22 лютого 2011 року. Жінка довго збирала гроші на операцію: просила милостиню на вулицях, торгувала овочами та їла одну картоплю, щоб заощадити.

Підвербна потрапила до Книги рекордів України як найстарша породілля в державі. Дівчинку вона виховує самостійно, відмовившись від допомоги соціальних служб. Сусіди дорікають жінці за грубу поведінку. Також вони зазначають, що жінка поруч з дитиною дозволяє собі нецензурну лайку.

Джерело: «Укрінформ»