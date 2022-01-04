Украинка, родившая дочь в 66 лет, получила иск в суд

https://racurs.ua/n165285-ukrainka-rodivshaya-doch-v-66-let-poluchila-isk-v-sud.html

Ракурс

Самая старшая роженица Украины Валентина Подвербная получила иск от харьковчанки, которая сейчас проживает в Израиле.

Деньги на искусственное оплодотворение женщина собирала многие годы, торгуя на улице бакалейными товарами. Оксана Спектор подозревает, что для оплодотворения Подвербной была использована именно ее яйцеклетка, пишет «Укринформ».

Яйцеклетки она не продавала, а сдала на хранение. Разрешения на их использование никто никому не предоставлял. Потому и возник спор, — объяснил адвокат.

Истец просит признать ее матерью несовершеннолетнего ребенка, который родился в Чернигове и внести соответствующие изменения в актовую запись о его рождении.

От суда женщина потребует проведения ДНК-экспертизы. Если результат не подтвердит ее биологическое материнство, Спектор отзовет иск. Если же ДНК тест будет положительным, то дальнейшую судьбу ребенка будут решать в судебном порядке.

Начало рассмотрения дела по существу назначено на 12 января. Впрочем, по информации адвоката, заседание могут перенести.

Напомним, здоровую девочку 66-летняя жительница Чернигова Валентина Подвербная родила путем кесарева сечения 22 февраля 2011 года. Женщина долго собирала деньги на операцию: просила милостыню на улицах, торговала овощами и ела один картофель, чтобы сэкономить.

Подвербная попала в Книгу рекордов Украины как самая старшая роженица в государстве. Девочку она воспитывает самостоятельно, отказавшись от помощи социальных служб. Соседи упрекают женщину за грубое поведение. Также они отмечают, что женщина рядом с ребенком позволяет нецензурную брань.

Источник: «Укринформ»