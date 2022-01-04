https://racurs.ua/n165284-shemy-ispolzovaniya-raznyh-kovid-vakcin-izmenili-v-ukraine.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается. По рекомендации экспертов НТГЭИ, Минздрав изменил схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от инфекции.

Теперь вакцину CoronaVac можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer). Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Также после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать предпочтение мРНК-вакцинам — Pfizer или Moderna.

В частности, 5 января на заседании НТГЭИ будем рассматривать вопрос о внедрении бустерной дозы для всех остальных категорий.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет. Ее можно уколоть спустя шесть месяцев после второй вакцинации.