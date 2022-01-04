Скандальный «Стоунхендж» начали сносить в Харькове. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n165283-skandalnyy-stounhendj-nachali-snosit-v-harkove-foto.html

Ракурс

В Харькове сносят конструкцию «Скифское наследие», которое харьковчане окрестили местным «Стоунхенджем». На месте работали бульдозер и автокран, которые сбили колонны.

Проект стал победителем в конкурсе «Бюджет участия», но мэрия не одобрила то, в каком виде его реализовали. Об этом пишет «Суспільне».

Конструкции были установлены на пустыре за жилыми домами на улице Библика. Они состояли из бетонных блоков, которым при помощи специальной технологии с эффектом старения материалов придали вид древней постройки.

Стоимость проекта по документации — почти 1,5 млн грн. Автор проекта Евгений Кулик просил не сносить инсталляцию, а доработать. По его словам, объект не был завершен, некоторые работы можно было выполнить только в теплое время.

Отношусь как к акту вандализма. Честно говоря, я очень удивлен… Подрядчики в шоке, они не могут этого комментировать, — сказал Кулик.

Напомним, проект «Скифское наследие» победил в конкурсе «Бюджет участия» — это часть средств городского бюджета Харькова. Победителей выбирают путем голосования. На рассмотрение харьковчан вынесли 52 проекта.

Проект «Скифское наследие» получил 751 голос. 26 декабря спикер мэрии Юрий Сидоренко сообщил, что победители проекта не получат средств из бюджета. 28 декабря мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что даст поручение снести инсталляцию.

Источник: «Суспільне»