Скандальний «Стоунхендж» почали зносити в Харкові. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n165283-skandalnyy-stounhendj-pochaly-znosyty-v-harkovi-foto.html

Ракурс

У Харкові зносять конструкцію «Скіфська спадщина», яку харків’яни назвали місцевим «Стоунхенджем». На місці працювали бульдозер та автокран, що збили колони.

Проект став переможцем у конкурсі «Бюджет участі», але мерія не схвалила те, як його реалізували. Про це пише «Суспільне».

Конструкції встановили на пустирі за житловими будинками на вулиці Біблика. Вони складалися з бетонних блоків, яким за допомогою спеціальної технології з ефектом старіння матеріалів надали вигляду стародавньої будівлі.

Вартість проекту за документацією — майже 1,5 млн грн. Автор проекту Євген Кулик просив не зносити інсталяцію, а допрацювати. За його словами, об'єкт не було завершено, деякі роботи можна було виконати лише в теплий час.

Ставлюся як до акту вандалізму. Чесно кажучи, я дуже здивований… Підрядники у шоці, вони не можуть цього коментувати, — сказав Кулик.

Нагадаємо, проект «Скіфська спадщина» переміг у конкурс «Бюджет участі» — це частина коштів міського бюджету Харкова. Переможців обирають шляхом голосування. На розгляд харків‘ян винесли 52 проекти.

Проект «Скіфська спадщина» отримав 751 голос. 26 грудня речник мерії Юрій Сидоренко повідомив, що переможці проекту не отримають коштів з бюджету. 28 грудня мер Харкова Ігор Терехов сказав, що дасть доручення знести інсталяцію.

Джерело: «Суспільне»