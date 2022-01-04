Новый штамм коронавируса с полусотней мутаций появился во Франции

https://racurs.ua/n165265-novyy-shtamm-koronavirusa-poyavilsya-vo-francii.html

Ракурс

Новый штамм коронавируса появился во Франции — его привез путешественник, вернувшийся из Камеруна.

Ученые начали его изучение. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новую разновидность коронавируса обнаружили в понедельник, 3 января. Ранее неизвестный вариант уже подцепили по меньшей мере 12 человек на юге Франции. Тесты показали у зараженных «атипичную комбинацию мутаций».

Вариант коронавируса получил временное обозначение B.1.640.2, его открытие принадлежит ученым Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе. В новом варианте предварительно обнаружено 46 мутаций. В частности, не исключено, что этот штамм коронавируса может быть заразнее предыдущих. Пока о нем известно мало, изучение сейчас находится на начальном этапе.

В настоящее время господствующим вариантом коронавируса на территории Франции является «Омикрон», на его долю приходится более 60% случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бразилии обнаружили как минимум четыре случая одновременного заболевания гриппом и коронавирусом — так называемую «флурону».

Источник: Deutsche Welle