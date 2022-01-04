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Ракурс

Более 1 тыс. случаев и 970 госпитализаций — коронавирус в Украине (ИНФОГРАФИКА)

4 янв 2022, 09:07
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Коронавирус в Украине на праздники подхватили 1 тыс. 746 украинцев — инфекция отправляет украинцев на больничные койки, хотя наблюдается снижение количества новых случаев, которое продиктовано, прежде всего, меньшим количеством обращений в больницы.

В частности, фиксируется большое количество летальных исходов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБОЗа минувшие сутки, 3 января, в больницы попали 970 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 135 украинцев. Среди больных 87 детей и 21 медработник.


Коронавирус в регионах. Инфографика: МинздравПрививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 36 тыс. 289 человек. Одну дозу получили 8 тыс. 511 человек, полностью иммунизированы — 27 тыс. 421 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Минздрав планирует разрешить прививку бустерной дозой для всех желающих. Такое решение может быть принято уже в ближайшее время.

Источник: Ракурс


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