https://racurs.ua/n165264-bolee-1-tys-sluchaev-i-970-gospitalizaciy-koronavirus-v-ukraine-infografika.html

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Коронавирус в Украине на праздники подхватили 1 тыс. 746 украинцев — инфекция отправляет украинцев на больничные койки, хотя наблюдается снижение количества новых случаев, которое продиктовано, прежде всего, меньшим количеством обращений в больницы.

В частности, фиксируется большое количество летальных исходов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки, 3 января, в больницы попали 970 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 135 украинцев. Среди больных 87 детей и 21 медработник.

Прививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 36 тыс. 289 человек. Одну дозу получили 8 тыс. 511 человек, полностью иммунизированы — 27 тыс. 421 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Минздрав планирует разрешить прививку бустерной дозой для всех желающих. Такое решение может быть принято уже в ближайшее время.