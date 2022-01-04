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Ракурс

Понад 1 тис. випадків і 970 госпіталізацій — коронавірус в Україні (ІНФОГРАФІКА)

4 січ 2022, 09:07
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Коронавірус в Україні на свята підхопили 1 тис. 746 українців — інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка, хоча спостерігається зниження кількості нових випадків, яке продиктовано насамперед меншою кількістю звернень до лікарень.

Зокрема, фіксується велика кількість летальних випадків. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За минулу добу, 3 січня, до лікарень потрапили 970 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 135 українців. Серед хворих 87 дітей і 21 медпрацівник.

Коронавірус у регіонах. Інфографіка: МОЗ


Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 36 тис. 289 людей. Одну дозу отримали 8 тис. 511 людей, повністю імунізовані — 27 тис. 421 людина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні. МОЗ планує дозволити щеплення бустерною дозою для всіх охочих. Таке рішення можуть прийняти вже найближчим часом.

Джерело: Ракурс


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