Новий штам коронавірусу з півсотнею мутацій з’явився у Франції

https://racurs.ua/ua/n165265-novyy-shtam-koronavirusu-z-yavyvsya-u-franciyi.html

Ракурс

Новий штам коронавірусу з’явився у Франції — його привіз мандрівник, який повернувся з Камеруну.

Наразі вчені розпочали його вивчення. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Новий різновид коронавірусу виявили в понеділок, 3 січня. Раніше невідомий варіант уже підчепили щонайменше 12 людей на півдні Франції. Тести показали в заражених «атипову комбінацію мутацій».

Варіант отримав тимчасове позначення B.1.640.2, його відкриття належить вченим Середземноморського інституту інфекційних захворювань у Марселі. У новому варіанті попередньо виявлено 46 мутацій. Зокрема, не виключено, що цей штам коронавірусу може бути заразнішим за попередні. Поки що про нього відомо мало, вивчення нині — на початковому етапі.

На цей час панівним варіантом коронавірусу на території Франції є «Омікрон», на його частку припадає понад 60% випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Бразилії виявили як мінімум чотири випадки одночасного захворювання на грип і коронавірус — так звану «флурону».

Джерело: Deutsche Welle