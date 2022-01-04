Схеми використання різних ковід-вакцин змінили в Україні

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165284-shemy-vykorystannya-riznyh-kovid-vakcyn-zminyly-v-ukrayini.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває. За рекомендацією експертів НТГЕІ, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) змінило схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від інфекції.

Відтепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer). Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Також після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами — 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати перевагу мРНК-вакцинам — Pfizer або Moderna.

Зокрема, 5 січня на засіданні НТГЕІ розглядатимемо питання впровадження бустерної дози для всіх інших категорій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Її можна вколоти через шість місяців після другої вакцинації.