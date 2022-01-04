Знахідки. Фото: Naked science

https://racurs.ua/ua/n165287-unikalnu-starodavnu-statuetku-sobaky-vidkopaly-v-rymi-foto.html

Ракурс

У Римі археологи виявили стародавній похоронний комплекс під час прокладання водопровідних труб у старому районі.

Там знайшли залишки трьох споруд із похованнями, датованими 100 роком до нашої ери та 100 роком нашої ери. Про це повідомляє Naked science.

Три гробниці були розташовані дуже близько до поверхні вулиці — на глибині не більше півметра. Їх звели на бетонній основі, а стіни склали з різних матеріалів. У першій їх побудували з жовтого туфу, у другій — з римського бетону (opus caementicium), а від третьої залишився тільки фундамент, на якому видно сліди пожежі.

Стіни гробниць зсередини вкриті тинькуванням і прикрашені розписами. Археологи знайшли одну неушкоджену керамічну похоронну урну з фрагментами кісток, а також рештки людини, похованої без урни. А ще в гробниці виявили маленьку теракотову фігурку собаки.

Подібні фігурки в Римі традиційно застосовували як декоративні елементи дренажних систем, але в таких випадках в статуетці робили отвір для зливу води. У свіжознайденій собачці жодних отворів немає — схоже, вона була виготовлена в естетичних цілях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що частково зруйнований скелет чоловіка виявили на березі моря біля руїн давньоримського міста Геркуланум.

Джерело: Naked science