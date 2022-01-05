Король та королева Швеції підхопили COVID-19 попри три дози щеплення

Королева Сільвія та король Карл XVI Густав, фото: РІА «Новости»

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Король Швеції, 75-річний Карл XVI Густав, і 78-річна королева Сільвія, підхопили коронавірусну хворобу COVID-19, попри зроблені раніше три щеплення від коронавірусу.

Захворювання у них проходить у легкій формі. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву королівського палацу.

Король і королева, які повністю вакциновані трьома ін'єкціями, переносять захворювання у легкій формі та почуваються добре з огляду на обставини, — наголошується у заяві.

Вони перебувають на самоізоляції, наразі відстежують осіб, з якими захворілі монархи контактували.

У березні 2021 року у Швеції на COVID-19 захворіла старша дочка короля — наслідна принцеса Вікторія, а також її чоловік, принц Даніель. Обидва одужали після помірних симптомів.

У Швеції наприкінці 2021 року було зафіксовано сумний рекорд із захворюваності на COVID-19 — за добу було виявлено понад 11,5 тис. нових випадків захворювання. Всього з початку пандемії коронавірусу у країні зафіксували понад 1,3 млн випадків коронавірусу, померли понад 15,2 тис. хворих.

Джерело: Reuters