Король и королева Швеции подхватили COVID-19, несмотря на три дозы прививки

Королева Сильвия и король Карл XVI Густав, фото: РИА «Новости»

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Король Швеции, 75-летний Карл XVI Густав и 78-летняя королева Сильвия, подхватили коронавирусную болезнь COVID-19, несмотря на сделанные ранее три прививки от коронавируса.

Заболевание у них проходит в легкой форме. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.

Король и королева, полностью вакцинированные тремя инъекциями, переносят заболевание в легкой форме и чувствуют себя хорошо в силу обстоятельств, — отмечается в заявлении.

Они находятся на самоизоляции, в настоящее время отслеживают лиц, с которыми заболевшие монархи контактировали.

В марте 2021 года в Швеции COVID-19 заболела старшая дочь короля — наследная принцесса Виктория, а также ее муж, принц Даниэль. Оба выздоровели после умеренных симптомов.

В Швеции в конце 2021 года был зафиксирован печальный рекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки были выявлены более 11,5 тыс. новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали более 1,3 млн. случаев коронавируса, умерли более 15,2 тыс. больных.

Источник: Reuters