Селевые потоки сошли на стратегическую трассу Закарпатья

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Ракурс

Погода в Закарпатье в первые дни 2022 года привела к подтоплению и сходу селевых потоков с гор на важные автомагистрали.

Утром 5 января в регионе поднялись грунтовые воды. Спасатели сообщили о подтоплении частных усадеб в Раховском, Тячевском и Хустском районах. Речь идет о поднятии воды в семи подвалах, шести жилых домах и 21 дворе. Отряды ГСЧС организовали откачку воды.

Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в Рахове.

Расчищать трассы от земли и камней, сошедших с гор, выезжала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. Движение транспорта возобновлено.

Синоптики прогнозируют 5 января в Карпатах сильный дождь, порывы ветра 25−28 м/с.