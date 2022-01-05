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Ракурс
Селевые потоки сошли на стратегическую трассу Закарпатья

Селевые потоки сошли на стратегическую трассу Закарпатья (ФОТО)

5 янв 2022, 10:57
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Погода в Закарпатье в первые дни 2022 года привела к подтоплению и сходу селевых потоков с гор на важные автомагистрали.

Утром 5 января в регионе поднялись грунтовые воды. Спасатели сообщили о подтоплении частных усадеб в Раховском, Тячевском и Хустском районах. Речь идет о поднятии воды в семи подвалах, шести жилых домах и 21 дворе. Отряды ГСЧС организовали откачку воды.

Селевые потоки сошли на стратегическую трассу Закарпатья, фото - ГСЧС

Селевые потоки сошли на стратегическую трассу Закарпатья, фото - ГСЧС

Селевые потоки сошли на стратегическую трассу Закарпатья, фото - ГСЧС

Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в Рахове.

Селевые потоки сошли на стратегическую трассу Закарпатья, фото - ГСЧС

Расчищать трассы от земли и камней, сошедших с гор, выезжала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. Движение транспорта возобновлено.

Синоптики прогнозируют 5 января в Карпатах сильный дождь, порывы ветра 25−28 м/с.

Погода на Закарпатье 5 января


Погода на Закарпатье 5 января

Погода на Закарпатье 5 января

Источник: Ракурс


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