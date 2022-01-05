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Ракурс
Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані

Протест, революція чи повстання — яскраві фото заворушень в Казахстані

5 січ 2022, 16:58
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У Казахстані мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в місті Жанаозені на південному заході країни.

Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. По обидва боки є постраждалі. У кількох регіонах країни запроваджено надзвичайний стан.

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив державним телеканалам, що не залишить столицю.

Він також повідомив, що бере на себе головування у Раді безпеки. Раніше Раду безпеки очолював екс-президент Нурсултан Назарбаєв.

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

Токаєв сказав, що «як голова Ради Безпеки він тепер перейде до жорсткіших заходів».

Найближчим часом я опублікую свої пропозиції щодо політичної трансформації Казахстану, — сказав він.

У своїй заяві Токаєв подякував співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, а також висловив співчуття сім’ям загиблих.

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

Токаєв не назвав точну кількість убитих та поранених під час акцій протесту. Він заявив, що протестувальники «отримували гроші від спецгруп».

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

Нагадаємо, що вимога повністю усунути Назарбаєва із політики в Казахстані була однією з головних в середовищі протестувальників.

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, карта - Настоящее время

5 січня в Алмати протестувальники захопили не лише будівлю міської адміністрації, а й стару резиденцію президента.

За даними ЗМІ, президент Токаєв розглядає варіант дострокового закінчення повноважень парламенту та проведення виборів.

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

По всій країні відключили інтернет, подекуди не працює також телефонний зв’язок.

Протестувальники масово нападають на магазини зброї в Алмати, захоплюють пожежні авто та зводять барикади. Окрім цього захопили кореспондентський пункт телеканалу «Мир24» та вимагають вийти у прямий ефір.

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

В Алмати протестувальники захопили будівлю міської адміністрації (акімат) та колишню резиденцію президента. Обидві будівлі підпалили.

У Нур-Султані, столиці Казахстану, оголосили надзвичайний стан. В Атирау та Актау деякі силовики переходять на бік демонстрантів. В Актобе проти демонстрантів застосували водомети. В інших містах протести більш мирні.

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані, фото - Інтерфакс


Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані

Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані

Джерело: Ракурс


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