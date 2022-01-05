Протест, революція чи повстання - яскраві фото заворушень в Казахстані

https://racurs.ua/ua/n165336-protest-revoluciya-chy-povstannya-yaskravi-foto-zavorushen-v-kazahstani.html

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У Казахстані мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в місті Жанаозені на південному заході країни.

Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. По обидва боки є постраждалі. У кількох регіонах країни запроваджено надзвичайний стан.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив державним телеканалам, що не залишить столицю.

Він також повідомив, що бере на себе головування у Раді безпеки. Раніше Раду безпеки очолював екс-президент Нурсултан Назарбаєв.

Токаєв сказав, що «як голова Ради Безпеки він тепер перейде до жорсткіших заходів».

Найближчим часом я опублікую свої пропозиції щодо політичної трансформації Казахстану, — сказав він.

У своїй заяві Токаєв подякував співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, а також висловив співчуття сім’ям загиблих.

Токаєв не назвав точну кількість убитих та поранених під час акцій протесту. Він заявив, що протестувальники «отримували гроші від спецгруп».

Нагадаємо, що вимога повністю усунути Назарбаєва із політики в Казахстані була однією з головних в середовищі протестувальників.

5 січня в Алмати протестувальники захопили не лише будівлю міської адміністрації, а й стару резиденцію президента.

За даними ЗМІ, президент Токаєв розглядає варіант дострокового закінчення повноважень парламенту та проведення виборів.

По всій країні відключили інтернет, подекуди не працює також телефонний зв’язок.

Протестувальники масово нападають на магазини зброї в Алмати, захоплюють пожежні авто та зводять барикади. Окрім цього захопили кореспондентський пункт телеканалу «Мир24» та вимагають вийти у прямий ефір.

В Алмати протестувальники захопили будівлю міської адміністрації (акімат) та колишню резиденцію президента. Обидві будівлі підпалили.

У Нур-Султані, столиці Казахстану, оголосили надзвичайний стан. В Атирау та Актау деякі силовики переходять на бік демонстрантів. В Актобе проти демонстрантів застосували водомети. В інших містах протести більш мирні.