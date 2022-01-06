Російські десантники вже у Казахстані - сили ОДКБ почали придушення повстання

https://racurs.ua/ua/n165352-rosiyski-desantnyky-vje-u-kazahstani-syly-odkb-pochaly-prydushennya-povstannya.html

Ракурс

ОДКБ офіційно направила миротворців до Казахстану.

У складі контингенту — підрозділи збройних сил Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану, повідомив 6 січня секретаріат цієї організації.

У телеграм-каналі Vlast. kz повідомли, що вранці 6 січня до Алмати прибув перший борт із російськими військами. Вони пройшли відпрацювання і протягом кількох годин мали розпочати чергування у місті.

Згідно з офіційним повідомленням, «завданнями сил ОДКБ стане охорона державних та військових об'єктів, сприяння силам правопорядку». Передові підрозділи вже розпочали виконання завдань.

У повідомленні йдеться, що сили відправляються «на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки».

Від Російської Федерації до складу миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини повітряно-десантних військ, — заявили в організації.

Повідомляється, що завданням «миротворчих сил ОДКБ» стане «охорона важливих державних та військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле».

Наразі літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії здійснюється перекидання на територію Республіки Казахстан російської частини миротворчого контингенту. Передові підрозділи з його складу вже розпочали виконання поставлених завдань, — повідомили у секретаріаті.

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ із проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози». За його словами, заворушення в країні — зовнішня агресія, оскільки «терористичні банди», які їх влаштували, пройшли підготовку за кордоном.

Рада Колективної безпеки ОДКБ у відповідь на прохання Токаєва прийняла рішення направити колективні миротворчі сили в Казахстан.

Росія була готовою направити до сусідньої держави спецборт із миротворцями. Авіаполк на військовому аеродромі в Оренбурзі 5 січня привели в бойову готовність. Крім того, в Казахстан можуть перекинути інженерну бригаду, яка базується у Ростовській області. Готовність спрямувти десантників в Казахстан озвучив і Олександр Лукашенко. Він, Путін та президент Токаєв 5 січня проводили телефонні переговори.

Про відправку миротворчих сил до Казахстану стало відомо минулої ночі. Як повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, миротворці будуть відправлені на деякий час. Конкретних термінів перебування він не уточнив. Нагадаємо, що саме Вірменія наразі головує в ОДКБ.

За даними Міністерства охорони здоров’я, під час протестів у Казахстані постраждали вже понад тисячу людей. Як розповіла перша заступниця голови МОЗ Ажар Гініят в ефірі державного телеканалу «Хабар 24», 400 людей госпіталізовано, 62 постраждалих у реанімації. Водночас у МОЗ не назвали кількість загиблих під час масових протестів.

6 січня на площу Республіки в Алмати знову почали сходитися люди. За даними місцевих ЗМІ, вранці там перебувало 300 людей.