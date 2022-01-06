Российские десантники уже в Казахстане — силы ОДКБ начали подавление восстания

https://racurs.ua/n165352-rossiyskie-desantniki-uje-v-kazahstane-sily-odkb-nachali-podavlenie-vosstaniya.html

Ракурс

ОДКБ официально направила миротворцев в Казахстан.

В составе контингента — подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, сообщил 6 января секретариат этой организации.

В телеграм-канале Vlast. kz сообщили, что утром 6 января в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Они прошли отработку и в течение нескольких часов должны были начать дежурство в городе.

Согласно официальному сообщению, «задачами сил ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка». Передовые подразделения уже приступили к выполнению задач.

В сообщении говорится, что силы отправляются «на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки».

От Российской Федерации в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, — заявили в организации.

Сообщается, что задачей «миротворческих сил ОДКБ» станет «охрана важных государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле».

В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач, — сообщили в секретариате.

Напомним, накануне президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ с просьбой помочь в преодолении «террористической угрозы». По его словам, беспорядки в стране — внешняя агрессия, поскольку устроившие их «террористические банды» прошли подготовку за рубежом.

Совет коллективной безопасности ОДКБ в ответ на просьбу Токаева принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

СМИ писали, что Россия была готова направить в соседнее государство спецборт с миротворцами. Авиаполк на военном аэродроме в Оренбурге 5 января привели в боевую готовность. Кроме того, в Казахстан могут перекинуть инженерную бригаду, базирующуюся в Ростовской области. Готовность направить десантников в Казахстан озвучил и Александр Лукашенко. Он, Путин и президент Токаев, 5 января проводили телефонные переговоры.

Об отправке миротворческих сил в Казахстан стало известно минувшей ночью. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, миротворцы будут отправлены на определенное время. Конкретные сроки пребывания он не уточнил. Напомним, что именно Армения сейчас председательствует в ОДКБ.

По данным Министерства здравоохранения, во время протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек. Как рассказала первая заместитель председателя Минздрава Ажар Гиниат в эфире государственного телеканала «Взятка 24», 400 человек госпитализированы, 62 пострадали в реанимации. В то же время, в Минздраве не назвали количество погибших во время массовых протестов.

6 января на площадь Республики в Алматы снова начали сходиться люди. По данным местных СМИ, утром там находилось 300 человек.