Бойня в Казахстане — власть назвала число погибших и раненыхhttps://racurs.ua/n165366-boynya-v-kazahstane-vlast-nazvala-chislo-pogibshih-i-ranenyh.htmlРакурс
В ходе беспорядков и действий силовиков в Алма-Ате было убито не менее 13 сотрудников правоохранительных органов.
РосСМИ и телеграм-каналы сообщили, что в Казахстане трое убитых якобы были обезглавлены.
По состоянию на 9:00 от рук террористов в городе пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, рассказал государственный телеканал «Хабар 24».
Точное количество убитых протестующих по-прежнему не называется, однако ранее полиция сообщала о «десятках погибших». Первый заместитель главы Минздрава Ажар Гиниат заявила, что в результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек.
Что происходит в Казахстане после протестов
После начала так называемой антитеррористической операции в стране все еще нет интернета, работают только государственные каналы. Прекращена работа всех банков. Закрыты аэропорты в трех городах.
Казахстан прекратил въезд иностранных граждан в страну. Это связано с введенным в стране режимом чрезвычайного положения.
Корреспонденты Sputnik Казахстан связались с одной из жительниц города Семей (восток Казахстана). Она рассказывает, что со вчерашнего дня в городе нет интернета.
Мы полностью оторваны и находимся в информационном вакууме. Не знаем, что происходит в стране, всякие слухи ходят посреди населения. Иногда появляется мобильная связь Beeline, но интернета нет, — поделилась женщина.
Население скупает продукты. Кто успел — обналичил деньги в банкоматах.
В Усть-Каменогорске ситуация аналогичная: нет интернета и денег в банкоматах. Некоторые работники были распущены домой.
Те, у кого есть обычные антенны, смотрят наши гостелеканалы, если спутниковые тарелки — российские новости. От них узнаем, что происходит в стране, — рассказала жительница Усть-Каменогорска.
На улицах сейчас тихо и спокойно.
Реакция на протесты
В МВД 6 января сообщили, что вокруг департамента полиции в Алматы начались задержания митингующих.
Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный автогаз на ближайшие полгода.
Самые низкие цены в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях — 50 тенге за литр. Самые высокие в столице Нур-Султане и ряде отдаленных районов — 75 тенге за литр.
Протесты начались после повышения стоимости газа с 60 до 120 тенге (приблизительно с 3,50 до 7 грн) за литр. Протестующие требовали понижения до 50 тенге за литр.
Требования протестующих частично выполнены. Напомним, что в Украине стоимость сжиженного газа составляет 19 грн.