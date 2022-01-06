Бойня в Казахстане — власть назвала количество погибших и раненых

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Ракурс

В ходе беспорядков и действий силовиков в Алма-Ате было убито не менее 13 сотрудников правоохранительных органов.

РосСМИ и телеграм-каналы сообщили, что в Казахстане трое убитых якобы были обезглавлены.

По состоянию на 9:00 от рук террористов в городе пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, рассказал государственный телеканал «Хабар 24».

Точное количество убитых протестующих по-прежнему не называется, однако ранее полиция сообщала о «десятках погибших». Первый заместитель главы Минздрава Ажар Гиниат заявила, что в результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек.

Что происходит в Казахстане после протестов

После начала так называемой антитеррористической операции в стране все еще нет интернета, работают только государственные каналы. Прекращена работа всех банков. Закрыты аэропорты в трех городах.

Казахстан прекратил въезд иностранных граждан в страну. Это связано с введенным в стране режимом чрезвычайного положения.

Корреспонденты Sputnik Казахстан связались с одной из жительниц города Семей (восток Казахстана). Она рассказывает, что со вчерашнего дня в городе нет интернета.

Мы полностью оторваны и находимся в информационном вакууме. Не знаем, что происходит в стране, всякие слухи ходят посреди населения. Иногда появляется мобильная связь Beeline, но интернета нет, — поделилась женщина.

Население скупает продукты. Кто успел — обналичил деньги в банкоматах.

В Усть-Каменогорске ситуация аналогичная: нет интернета и денег в банкоматах. Некоторые работники были распущены домой.

Те, у кого есть обычные антенны, смотрят наши гостелеканалы, если спутниковые тарелки — российские новости. От них узнаем, что происходит в стране, — рассказала жительница Усть-Каменогорска.

На улицах сейчас тихо и спокойно.

Реакция на протесты

В МВД 6 января сообщили, что вокруг департамента полиции в Алматы начались задержания митингующих.

Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный автогаз на ближайшие полгода.

Самые низкие цены в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях — 50 тенге за литр. Самые высокие в столице Нур-Султане и ряде отдаленных районов — 75 тенге за литр.

Протесты начались после повышения стоимости газа с 60 до 120 тенге (приблизительно с 3,50 до 7 грн) за литр. Протестующие требовали понижения до 50 тенге за литр.

Требования протестующих частично выполнены. Напомним, что в Украине стоимость сжиженного газа составляет 19 грн.