На каналы Порошенко наложили арест

https://racurs.ua/n165382-na-kanaly-poroshenko-nalojili-arest.html

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Петр Порошенко, экс-президент Украины и глава «Европейской солидарности», получил арест всех своих счетов и телеканалов.

Политическая сила Порошенко «Европейская Солидарность» заявила, что суд арестовал активы «Прямого» и «5 канала». Об этом говорится в заявлении партии.

Там подчеркнули, что каналы не принадлежат Порошенко, а решение связали с «стремлением положить конец свободе слова» и «сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве».

«Прямой» и «5 канал» — это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, который так хочет только «теплой информационной ванны». Примечательно, что еще с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко, — заявляют в ЕС.



Это заявление распространил телеканал «Прямой», впрочем, представители каналов пока его не комментировали.

Напомним, ранее мы сообщали, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Петра Порошенко по делу о государственной измене. Суд в вечер перед Рождеством арестовал все имущество и активы Порошенко в рамках дела, по которому экс-президент проходит как подозреваемый. Рассмотрение ходатайства длилось почти пять часов. Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию.