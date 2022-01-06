Епифаний назвал возможную дату переноса Рождества

Епифаний. Фото: ПЦУ

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Рождество в Украине могут перенести на 25 декабря — Православная церковь Украины (ПЦУ) может вернуться к календарной реформе через 10 лет.

На сегодня этот вопрос может стать причиной разделения в украинском обществе. Об этом заявил настоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает «РБК-Украина».

По его словам, сейчас 70% украинцев не поддерживают празднование Рождества 25 декабря. Он заявил, что большинство верующих празднуют по традиционному календарю, который сместился на 7 января.

Да, эта календарная реформа должна состояться в будущем, и она состоится, но тогда, когда большинство будет за это. Потому что если мы ее воплотим в жизнь, то будет разделение. Увидим через 10 лет, проанализируем. Ведь сейчас тех, кто празднует Рождество именно по григорианскому календарю, 3% или 5%, — отметил Епифаний.



Напомним, ранее сообщалось, что Рождество в Украине празднуют 7 января — уже сегодня начались праздничные богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ) и греко-католической церкви.

Источник: РБК-Украина