Сон и пульс поможет отследить умная лампочка

Cон и пульс. Фото: Istock

https://racurs.ua/n165380-son-i-puls-pomojet-otsledit-umnaya-lampochka.html

Ракурс

Новое изобретение удалось сделать ученым — компания Sengled представила на выставке CES 2022 умную лампочку с радаром, которая умеет отслеживать сон и измерять частоту сердцебиения человека в комнате.

Гаджет выполнен в виде обычной лампочки с цоколем E27. Об этом сообщает Naked science.

Так, излучаемые радиоволны отражаются от человека и частично возвращаются в лампочку, благодаря чему она может зарегистрировать даже совсем небольшие движения. Помимо пульса, это позволяет лампочке отслеживать сон и падения на пол при ходьбе.

Компания также заявила возможность отслеживать температуру тела, но не объясняет, каким образом это будет реализовано.

В остальном лампочка работает аналогично многим другим подобным устройствам. В ней используется чип, поддерживающий одновременно Wi-Fi для связи с интернетом и смартфонами напрямую без хаба, и Bluetooth Low Energy для связи с другими лампочками и построения с ними сети с топологией. Также лампочка будет поддерживать будущий стандарт Matter, позволяющий устройствам из разных экосистем работать друг с другом.

Данные о сне и биологических показателях будут доступны в собственном приложении компании, а позже и в сторонних приложениях для отслеживания здоровья и активности. Цена лампочки неизвестна, ожидается, что она поступит в продажу в конце года.

Напомним, ранее мы сообщали, что «умный материал», который может распознавать капли пота на одежде и открывать в этих местах крошечные вентиляционные отверстия, создали ученые из университета Дьюка.

Источник: Naked science