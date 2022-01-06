Сон і пульс допоможе відстежити розумна лампочка

https://racurs.ua/ua/n165380-son-i-puls-dopomoje-vidstejyty-rozumna-lampochka.html

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Новий винахід вдалося зробити вченим — компанія Sengled представила на виставці CES 2022 розумну лампочку з радаром, яка вміє відстежувати сон і вимірювати частоту серцебиття людини в кімнаті.

Гаджет виконаний у вигляді звичайної лампочки з цоколем E27. Про це повідомляє Naked science.

Так, випромінювані радіохвилі відбиваються від людини і частково повертаються в лампочку, завдяки чому вона може зареєструвати навіть зовсім невеликі рухи. Крім пульсу, це дозволяє лампочці відстежувати сон і падіння на підлогу при ходьбі.

Компанія також заявила можливість відстежувати температуру тіла, але не пояснює, яким чином це буде реалізовано.

В іншому лампочка працює аналогічно багатьом іншим подібним пристроям. У ній використовується чіп, що підтримує одночасно Wi-Fi для зв’язку з інтернетом і смартфонами безпосередньо без хаба, і Bluetooth Low Energy для зв’язку з іншими лампочками і побудови з ними мережі з топологією. Також лампочка підтримуватиме майбутній стандарт Matter, що дозволяє пристроям з різних екосистем працювати один з одним.

Дані про сон та біологічні показники будуть доступні у власному додатку компанії, а пізніше і в сторонніх додатках для відстеження здоров’я та активності. Ціна лампочки невідома, очікується, що вона надійде у продаж в кінці року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «розумний матеріал», який може розпізнавати краплі поту на одязі і відкривати в цих місцях крихітні вентиляційні отвори, створили вчені з університету Дьюка.

Джерело: Naked science