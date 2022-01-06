Епіфаній назвав можливу дату перенесення Різдва

Епіфаній. Фото: ПЦУ

https://racurs.ua/ua/n165381-epifaniy-nazvav-mojlyvu-datu-perenesennya-rizdva.html

Ракурс

Різдво в Україні можуть перенести на 25 грудня — Православна церква України (ПЦУ) може повернутися до календарної реформи через 10 років.

На сьогодні це питання може стати причиною поділу в українському суспільстві. Про це заявив настоятель ПЦУ, митрополит Київський та всієї України Епіфаній, передає «РБК-Україна».

За його словами, наразі 70% українців не підтримують святкування Різдва 25 грудня. Він заявив, що більшість вірян святкують за традиційним календарем, який змістився на 7 січня.

Так, ця календарна реформа має відбутися в майбутньому, і вона відбудеться, але тоді, коли більшість буде за це. Тому що якщо ми зараз її втілимо в життя, то буде поділ. Побачимо через 10 років, проаналізуємо. Адже зараз тих, хто святкує Різдво саме за григоріанським календарем, 3% або 5%, — зазначив Епіфаній.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Різдво в Україні святкують 7 січня — вже сьогодні почалися святкові богослужіння Православної церкви України (ПЦУ) і греко-католицької церкви.

Джерело: РБК-Україна