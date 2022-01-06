https://racurs.ua/ua/n165378-rizdvo-v-ukrayini-pcu-ta-greko-katolyky-pochaly-bogoslujinnya-translyaciya.html

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Різдво в Україні святкують 7 січня — вже сьогодні почалися святкові богослужіння Православної церкви України (ПЦУ) і греко-католицької церкви.

Відповідні трансляції богослужінь з’явилися на офіційних каналах церков.

Сяткове богослужіння у Навечір’я Різдва Христового у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України вестиме Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Також онлайн-трансляція у Навечір’я Різдва Христового ведеться з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Святвечір 6 січня українці готують 12 страв, головною з яких є кутя. ЗМІ дізналися, як за останні роки змінювалася вартість страви традиційної передріздвяної вечері.