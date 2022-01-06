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Ракурс

Рождество в Украине — ПЦУ и греко-католики начали богослужение (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 янв 2022, 18:01
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Рождество в Украине празднуют 7 января — уже сегодня начались праздничные богослужения в Православной церкви Украины (ПЦУ) и греко-католической церкви.

Соответствующие трансляции богослужений появились на официальных каналах церквей.

Онлайн-трансляцию праздничного богослужения в Вечере Рождества Христова в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Православной церкви Украины будет вести Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Онлайн-трансляцию Великого вечера с Литией в Вечере Рождества Христова с Патриаршего собора Воскресения Христова ведет и украинская греко-католическая церковь.


Напомним, ранее мы сообщали, что в сочельник 6 января украинцы готовят 12 блюд, главным из которых является кутья. СМИ узнали, как за последние годы менялась стоимость блюда традиционного предрождественского ужина.

Источник: Ракурс


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