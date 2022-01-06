Индекс кутьи – на сколько подорожало главное блюдо Рождества

https://racurs.ua/n165370-indeks-kuti-na-skolko-podorojalo-glavnoe-bludo-rojdestva.html

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На Сочельник 6 января украинцы готовят 12 блюд, главным из которых является кутья. СМИ узнали, как за последние годы менялась стоимость блюда традиционного предрождественского ужина.

Кутью на Рождество готовят из пшеницы, хотя сейчас стали популярными рецепты кутьи с рисом, булгуром, перловой крупой — все зависит от личных предпочтений и региональных особенностей потребителей, пишет «Слово и дело».

При расчете стоимости использовался следующий рецепт:

200 г пшеницы,

100 г мака,

100 г изюма,

100 г грецких орехов,

50 г сахара,

30 г меда.

Этой порции хватит на три-пять человек. В 2017 году такая порция рождественского лакомства стоила 47,75 грн, в 2018 году — 41,38 грн.

В 2019 году кутья подорожала до 57,2 грн — выросла цена на все ингредиенты, кроме сахара. В 2020 году сварить кутью стоило 57,4 грн в результате повышения стоимости орехов.

В прошлом году стоимость кутьи снизилась до 55,59 грн.

В этом году рождественская кутья будет стоить 57,51 грн из-за роста цен на пшеницу, мак, сахар и мед.