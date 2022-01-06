Індекс куті - як зросла вартість головної страви Різдва

https://racurs.ua/ua/n165370-indeks-kuti-yak-zrosla-vartist-golovnoyi-stravy-rizdva.html

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На Святвечір 6 січня українці готують 12 страв, головною з яких є кутя. ЗМІ дізналися, як за останні роки змінювалася вартість страви традиційної передріздвяної вечері.

Кутю на Різдво готують із пшениці, хоча зараз набувають популярності рецепти куті з рисом, булгуром, перловою крупою — все залежить від особистих уподобань та регіональних особливостей споживачів, пише «Слово і діло».

Під час розрахунку вартості використовувався такий рецепт:

200 г пшениці,

100 г маку,

100 г родзинок,

100 г волоських горіхів,

50 г цукру,

30 г меду.

Цієї порції вистачить на трьох-п'ятьох осіб. У 2017 році така порція різдвяної куті коштувала 47,75 грн, у 2018 році — 41,38 грн.

У 2019 році кутя подорожчала до 57,2 грн — зросла ціна на всі інгредієнти, крім цукру. У 2020 році зварити кутю коштувало 57,4 грн внаслідок підвищення вартості горіхів.

Торік вартість куті знизилася до 55,59 грн.

Цьогоріч різдвяна кутя коштуватиме 57,51 грн через зростання цін на пшеницю, мак, цукор і мед.