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Ракурс

Погода на Рождество удивит морозами и похолоданием (КАРТА)

6 янв 2022, 17:30
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Погода в Украине 7 января будет преобладать солнечная и морозная, осадков не ожидается. На западе Украины похолодает до −4° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура. Карта: Gismeteo

Осадки. Карта: GismeteoПогода в Киеве 7 января будет переменчиво солнечной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до −3°, а днем воздух будет достигать +1°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет прохладной, ночью и днем ожидаются морозы. Градусы опустятся до −1° ночью и подскочат до +1° тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет наблюдаться относительно теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +2° тепла, а днем обещают +4° тепла.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в пятницу будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −4 до −6° мороза, а днем обещают +2°.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 7 января прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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