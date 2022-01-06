https://racurs.ua/n165377-pogoda-na-rojdestvo-udivit-morozami-i-poholodaniem-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7 января будет преобладать солнечная и морозная, осадков не ожидается. На западе Украины похолодает до −4° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 7 января будет переменчиво солнечной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до −3°, а днем воздух будет достигать +1°.

Погода в Харькове будет прохладной, ночью и днем ожидаются морозы. Градусы опустятся до −1° ночью и подскочат до +1° тепла днем.

Погода в Одессе завтра будет наблюдаться относительно теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +2° тепла, а днем обещают +4° тепла.

Погодные условия в Львове в пятницу будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −4 до −6° мороза, а днем обещают +2°.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 января прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo