Канал Коломойского продлил контракт с «95 кварталом»

https://racurs.ua/n165376-kanal-kolomoyskogo-prodlil-kontrakt-s-95-kvartalom.html

Ракурс

«Квартал 95» будет продолжать выходить на «1+1». Медиагруппа «1+1 media» подписала новый контракт со студией на показ продуктов, произведенных в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

У «1+1 media» долгосрочные партнерские отношения со студией «Квартал 95». В конце декабря 2021 года согласованы новые соглашения на продукт студии, — сказали представители «1+1».

Детали соглашений в медиагруппе отказались раскрыть, сославшись на коммерческую тайну.

Как известно, в октябре актер и автор студии «Квартал 95», художественный руководитель «Женского квартала» Александр Пикалов заявлял, что медиагруппа «1+1 media» контракт на показ программы «Вечерний квартал» на 2022 год еще не продляла.

С 20 декабря телеканал «1+1» начал показ нового сезона телесериала «Сваты», в котором одну из главных ролей играет российский актер Федор Добронравов, поддержавший аннексию Крыма Россией.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не сообщил, запретит ли в Украине сериал «Сваты-7» производства компании «Квартал 95».