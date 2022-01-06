Арест имущества Порошенко прокомментировали в Офисе генпрокурора

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Ракурс

Имущество Петра Порошенко арестовал Печерский райсуд Киева 6 января.

Фемида удовлетворила ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора. В пресс-службе ведомства уточнили, что именно арестовал суд.

Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащего ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее, — говорится в сообщении ОГП.

В ведомстве утверждают, что подача и рассмотрение ходатайства состоялись с соблюдением всех процессуальных норм.

Санкции уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258−3 УК Украины, подозрение по которым объявили экс-президенту, предусматривают дополнительное наказание в виде конфискации имущества или без такового.

В Генпрокуратуре объяснили, что арест на имущество был необходим для того, чтобы можно было использовать санкции статей о госизмене и содействию финансированию терроризма, согласно которым возможна конфискация имущества.

Медиа сообщили, что у Порошенко арестовали, например, такие активы:

квартиру в Виннице площадью 68,2 кв. м;

квартиру в Киеве площадью 134,06 кв. м по улице Грушевского, 9;

дом в Козине площадью 1331.7 кв. м;

несколько земельных участков.

Арестованы и части Порошенко в нескольких предприятиях и телерадикомпаниях.

В списке арестованного имущества указаны счета Порошенко в «Международном инвестиционном банке» — без конкретизации по сумме.

Это движимое и недвижимое имущество в виде квартир, дома. Также это корпоративные права на всевозможные субъекты хозяйственной деятельности, — заявили в Офисе генерального прокурора.



Арест на имущество Порошенко был наложен с многочисленными нарушениями, заявил 6 января адвокат экспрезидента Игорь Головань. Напомним, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время сам Порошенко находится за границей, в Украину он обещал вернуться 17 января.