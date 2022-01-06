Иран блокирует переговоры по компенсации за сбитый украинский «Боинг»

https://racurs.ua/n165374-iran-blokiruet-peregovory-po-kompensacii-za-sbityy-ukrainskiy-boing.html

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Авиакатастрофа в Иране унесла жизни украинских граждан. Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательства по вступлению в переговоры, но Иран отказался.

Сначала Иран согласился сотрудничать, но затем изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

Отказ Ирана связан с требованием украинской стороны о возмещении ущерба за сбивание самолета PS752.

Нам понятно, что Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с Международной группой и не возмещает ущерб за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв, — заявили в МИД.

Там подчеркнули, что несмотря на усилия украинской стороны решать вопрос дипломатично, Иран решил категорически отказаться от каких-либо переговоров. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях в соответствии с нормами международного права.

Сбивание Boeing 737 под Тегераном — авиакатастрофа, произошедшая 8 января 2020 года. Самолет принадлежал авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли все, кто находился на борту — 176 человек, из которых 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все члены экипажа и два пассажира были гражданами Украины. Среди пассажиров было 24 несовершеннолетних, 19 детей до 12 лет. 9 января 2020 года было объявлено днем траура в Украине и Иране.

Напомним, ранее мы сообщаем, авиакатастрофа МАУ в Иране расследуется медленно из-за торможения процесса Ираном. Между Ираном и Украиной существует значительное количество разногласий по делу об уничтожении рейса МАУ вблизи Тегерана в 2020 году.