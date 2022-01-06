Іран блокує переговори щодо компенсації за збитий український «Боїнг»

Іран. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165374-iran-blokuie-peregovory-schodo-kompensaciyi-za-zbytyy-ukrayinskyy-boying.html

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Авіакатастрофа в Ірані забрала життя українських громадян. Міжнародна група PS752 звернулась до Ірану з пропозицією взяти на себе зобов’язання щодо вступу в переговори, але Іран відмовився.

Спочатку Іран погодився співпрацювати, але потім змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

Відмова Ірану пов’язана з вимогою української сторони про відшкодування збитків за збиття PS752.

Нам зрозуміло, що Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи шкоди за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв, — заявили в МЗС.

Там наголосили, що попри зусилля української сторони розв’язувати питання дипломатично, Іран вирішив категорично відмовитися від будь-яких переговорів. Міжнародна група наразі зосередиться на подальших діях для розв’язання цього питання відповідно до норм міжнародного права.

Збиття Boeing 737 під Тегераном — авіакатастрофа, що трапилась 8 січня 2020 року. Літак належав авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Загинули всі, хто перебував на борту — 176 осіб, з яких 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України. Серед пасажирів було 24 неповнолітніх, з них 19 дітей до 12 років. 9 січня 2020 року було оголошено днем жалоби в Україні та Ірані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляємо, авіакатастрофа МАУ в Ірані розслідується повільно через гальмування процесу з боку Ірану. Між Іраном та Україною існує значна кількість розбіжностей у справі щодо збиття рейсу МАУ поблизу Тегерана у 2020 році.